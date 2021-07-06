Арсенал отправил своего хавбека в Марсель

«Марсель» объявил о подписании хавбека «Арсенала» Маттео Гендузи.

22-летний футболист перебрался во французский клуб в аренду сроком на один год. Соглашение включает опцию выкупа игрока.

В сезоне 2020/21 Гендузи играл в аренде за «Герту». В чемпионате Германии хавбек провел 24 матча и забил два гола.

Ранее «Марсель» арендовал игрока «Ромы» Дженгиза Ундера.