Арсенал отправил своего хавбека в Марсель

«Марсель» объявил о подписании хавбека «Арсенала» Маттео Гендузи.
22-летний футболист перебрался во французский клуб в аренду сроком на один год. Соглашение включает опцию выкупа игрока.
В сезоне 2020/21 Гендузи играл в аренде за «Герту». В чемпионате Германии хавбек провел 24 матча и забил два гола.
Ранее «Марсель» арендовал игрока «Ромы» Дженгиза Ундера.
𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗢𝗻𝗲 🎶— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2021
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Источник — Sport.ua
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