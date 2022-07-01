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  4. Надежда Киченок второй год подряд вышла в третий круг Уимблдона в паре
Уимблдон
01 июля 2022, 16:43 |
183
0

Надежда Киченок второй год подряд вышла в третий круг Уимблдона в паре

Украинская теннисистка в дуэте с румынкой Ралукой Олару выиграли непросто й матч

01 июля 2022, 16:43 |
183
0
Надежда Киченок второй год подряд вышла в третий круг Уимблдона в паре
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок и Ралука Олару

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в третий круг парного разряда на Уимблдоне.

В матче второго круга украинка в дуэте с  Ралукой Олару переиграла британок Алисию Барнетт и Оливию Николс, получивших уайлд-кард от организаторов.

Уимблдон. Второй круг парного разряда 
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Алисия Барнетт / Оливия Николс (Великобритания) – 3:6, 6:4, 7:6(5)

Далее по сетке победительницы матча Виктория Голубич / Камила Осорио – Элиза Мертенс / Чжан Шуай.

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Уимблдон-2022 Надежда Киченок Ралука Олару Алисия Барнетт Оливия Николс
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Источник Sport.ua
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