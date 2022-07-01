Надежда Киченок второй год подряд вышла в третий круг Уимблдона в паре
Украинская теннисистка в дуэте с румынкой Ралукой Олару выиграли непросто й матч
Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в третий круг парного разряда на Уимблдоне.
В матче второго круга украинка в дуэте с Ралукой Олару переиграла британок Алисию Барнетт и Оливию Николс, получивших уайлд-кард от организаторов.
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Алисия Барнетт / Оливия Николс (Великобритания) – 3:6, 6:4, 7:6(5)
Далее по сетке победительницы матча Виктория Голубич / Камила Осорио – Элиза Мертенс / Чжан Шуай.
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