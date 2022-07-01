Надежда Киченок второй год подряд вышла в третий круг Уимблдона в паре

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в третий круг парного разряда на Уимблдоне.

В матче второго круга украинка в дуэте с Ралукой Олару переиграла британок Алисию Барнетт и Оливию Николс, получивших уайлд-кард от организаторов.

Уимблдон. Второй круг парного разряда

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Алисия Барнетт / Оливия Николс (Великобритания) – 3:6, 6:4, 7:6(5)

Далее по сетке победительницы матча Виктория Голубич / Камила Осорио – Элиза Мертенс / Чжан Шуай.