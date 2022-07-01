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Уимблдон
01 июля 2022, 11:15 | Обновлено 01 июля 2022, 11:51
570
0

Леся Цуренко – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Уимблдона

01 июля 2022, 11:15 | Обновлено 01 июля 2022, 11:51
570
0
Леся Цуренко – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Первого июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В третьем круге украинка сразится против Юле Нимайер из Германии (№97 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Кайи Юван (№62 WTA) или Хезер Уотсон (№121 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

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Источник Sport.ua
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