Леся Цуренко – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В третьем круге украинка сразится против Юле Нимайер из Германии (№97 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Кайи Юван (№62 WTA) или Хезер Уотсон (№121 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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