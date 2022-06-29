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WTA
29 июня 2022, 18:15 | Обновлено 29 июня 2022, 18:23
137
0

Монпелье. Байндл вышла во второй круг

Украинка в двух сетах справилась с Сарой Цакаревич

29 июня 2022, 18:15 | Обновлено 29 июня 2022, 18:23
137
0
Монпелье. Байндл вышла во второй круг
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№147 WTA) вышла во второй круг турнира во французском Монпелье.

В стартовом поединке турнира Байндл в двух сетах разобралась с Сарой Цакаревич из Франкии.

Монпелье. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Сара Цакаревич (Франция) – 6:2, 6:2

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Источник Sport.ua
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