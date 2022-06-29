Уимблдон29 июня 2022, 17:17 |
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Уимблдон. Молчанов вылетел из парного разряда
Украинец прекратил борьбу в первом раунде
29 июня 2022, 17:17 |
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Украинский теннисист Денис Молчанов вылетел из мужского парного разряда Уимблдона-2022.
В первом раунде украинец вместе с Андреем Голубевым из Казахстана в трех сетах проиграли испано-австралийскому дуэту Педро Мартинес/Джон Патрик Смит. Матч продолжался 2 часа и 10 минут.
1-й раунд
Педро Мартинес/Джон Патрик Смит – Денис Молчанов/Андрей Голубев – 6:3, 7:6 (1), 6:4
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