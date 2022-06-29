Уимблдон. Молчанов вылетел из парного разряда

Украинский теннисист Денис Молчанов вылетел из мужского парного разряда Уимблдона-2022.

В первом раунде украинец вместе с Андреем Голубевым из Казахстана в трех сетах проиграли испано-австралийскому дуэту Педро Мартинес/Джон Патрик Смит. Матч продолжался 2 часа и 10 минут.

1-й раунд

Педро Мартинес/Джон Патрик Смит – Денис Молчанов/Андрей Голубев – 6:3, 7:6 (1), 6:4