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Уимблдон
29 июня 2022, 17:17 |
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Уимблдон. Молчанов вылетел из парного разряда

Украинец прекратил борьбу в первом раунде

29 июня 2022, 17:17 |
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0
Уимблдон. Молчанов вылетел из парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов вылетел из мужского парного разряда Уимблдона-2022.

В первом раунде украинец вместе с Андреем Голубевым из Казахстана в трех сетах проиграли испано-австралийскому дуэту Педро Мартинес/Джон Патрик Смит. Матч продолжался 2 часа и 10 минут.

1-й раунд

Педро Мартинес/Джон Патрик СмитДенис Молчанов/Андрей Голубев – 6:3, 7:6 (1), 6:4

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Уимблдон-2022 Денис Молчанов
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Источник Sport.ua
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