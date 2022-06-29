Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона
Американка досрочно завершила борьбу за титул
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла в стартовом матче на Уимблдоне.
В первом раунде американка уступила Армони Тан из Франции. Матч продолжался более трех часов.
Уимблдон. Первый круг
Армони Тан (Франция) – Серена Уильямс (США) – 7:5, 1:6, 7:6(7)
Отметим, что в прошлом году Серена травмировалась в первом круге Уимблдона и не играла целый год.
Уильямс-младшая проиграла всего второй полный матч первого круга на турнирах Grand Slam. В 2012-м она уступила еще одной француженке Виржини Раззано на старте Ролан Гаррос.
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