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Уимблдон
29 июня 2022, 07:16 | Обновлено 29 июня 2022, 07:32
655
1

Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона

Американка досрочно завершила борьбу за титул

29 июня 2022, 07:16 | Обновлено 29 июня 2022, 07:32
655
1
Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла в стартовом матче на Уимблдоне.

В первом раунде американка уступила Армони Тан из Франции. Матч продолжался более трех часов.

Уимблдон. Первый круг
Армони Тан (Франция) – Серена Уильямс (США) – 7:5, 1:6, 7:6(7)

Отметим, что в прошлом году Серена травмировалась в первом круге Уимблдона и не играла целый год.

Уильямс-младшая проиграла всего второй полный матч первого круга на турнирах Grand Slam. В 2012-м она уступила еще одной француженке Виржини Раззано на старте Ролан Гаррос.

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Серена Уильямс Армони Тан Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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PETP0
Так і не зрозумів навіщо їй це було в 40 років. Кондиції вже геть не ті.
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