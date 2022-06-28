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  4. Уимблдон. Маррей вышел во второй круг, где сыграет с Изнером
Уимблдон
28 июня 2022, 01:46 |
34
0

Уимблдон. Маррей вышел во второй круг, где сыграет с Изнером

Британский теннисист отдаст призовые украинцам

28 июня 2022, 01:46 |
34
0
Уимблдон. Маррей вышел во второй круг, где сыграет с Изнером
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей с победы стартовал на Уимблдоне. В первом круге британец одержал победу над Джеймсом Даквортом. Маррей победил в четырех сетах.

Уимблдон. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) – Джеймс Дакворт (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:4

Во втором круге Энди сыграет с американским теннисистом Джоном Изнером.

Отметим, что Маррей пообещал отдать все призовые деньги с Уимблдона украинским пострадавшим от войны.

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Джон Изнер Уимблдон-2022 Энди Маррей Джеймс Дакворт
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Источник Sport.ua
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