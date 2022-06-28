Уимблдон. Маррей вышел во второй круг, где сыграет с Изнером

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей с победы стартовал на Уимблдоне. В первом круге британец одержал победу над Джеймсом Даквортом. Маррей победил в четырех сетах.

Уимблдон. Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) – Джеймс Дакворт (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:4

Во втором круге Энди сыграет с американским теннисистом Джоном Изнером.

Отметим, что Маррей пообещал отдать все призовые деньги с Уимблдона украинским пострадавшим от войны.