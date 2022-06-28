Уимблдон28 июня 2022, 01:46 |
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Уимблдон. Маррей вышел во второй круг, где сыграет с Изнером
Британский теннисист отдаст призовые украинцам
28 июня 2022, 01:46 |
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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей с победы стартовал на Уимблдоне. В первом круге британец одержал победу над Джеймсом Даквортом. Маррей победил в четырех сетах.
Уимблдон. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) – Джеймс Дакворт (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:4
Во втором круге Энди сыграет с американским теннисистом Джоном Изнером.
Отметим, что Маррей пообещал отдать все призовые деньги с Уимблдона украинским пострадавшим от войны.
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