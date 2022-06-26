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Уимблдон
26 июня 2022, 08:46 | Обновлено 26 июня 2022, 08:47
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0

Энди Маррей призовые с Уимблдона направит на помощь украинцам

Британец последователен в своей позиции

26 июня 2022, 08:46 | Обновлено 26 июня 2022, 08:47
250
0
Энди Маррей призовые с Уимблдона направит на помощь украинцам
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Известный британский теннисист Энди Маррей планирует помочь украинцам. 35-летний спортсмен выступит на Уимблдоне. Все призовые с этого турнира он отдался на нужды украинцам, пострадавшим от войны, которую развязала россия.

«Есть семьи и дети, которые покинули или пытаются покинуть страну. Есть семьи, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий.

Я считаю, что это хороший поступок – пожертвовать свои призовые. И это дополнительно мотивирует меня, чтобы пытаться побеждать в играх», - сказал Маррей.

Ранее Маррей заявлял, что все призовые за 2022 год пожертвует украинским детям.

Уимблдон состоится с 27 июня по 10 июля.

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Уимблдон-2022 Энди Маррей российско-украинская война
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Источник RMC Sport
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