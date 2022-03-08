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Энди Маррей пожертвует все призовые за сезон на помощь украинским детям

Известный теннисист отличился благородным поступком

  • 08.03.2022 22:22
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Энди Маррей пожертвует все призовые за сезон на помощь украинским детям
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей сообщил, что пожертвует все свои призовые за сезон на помощь украинским детям, пострадавшим от войны с российско-фашистстскими захватчиками.

«Более 7,5 миллионов детей находятся в опасности из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с фондом UNICEF в Великобритании, чтобы помочь им доставить медикаменты и наборы для развития детей в раннем возрасте.

Также жизненно важно продолжать образование, поэтому UNICEF работает над обеспечением доступа к обучению для детей-переселенцев, а также поддерживает восстановление поврежденных школ вместе с заменой оборудования и мебели.

Я собираюсь пожертвовать свои призовые, заработанные до конца года. И также любой в Великобритании может поддержать гуманитарную помощь UNICEF, сделав пожертвование. Детям в Украине нужен мир - сейчас», - написал Маррей.

Источник — Twitter

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