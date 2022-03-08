Энди Маррей пожертвует все призовые за сезон на помощь украинским детям

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей сообщил, что пожертвует все свои призовые за сезон на помощь украинским детям, пострадавшим от войны с российско-фашистстскими захватчиками.
«Более 7,5 миллионов детей находятся в опасности из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с фондом UNICEF в Великобритании, чтобы помочь им доставить медикаменты и наборы для развития детей в раннем возрасте.
Также жизненно важно продолжать образование, поэтому UNICEF работает над обеспечением доступа к обучению для детей-переселенцев, а также поддерживает восстановление поврежденных школ вместе с заменой оборудования и мебели.
Я собираюсь пожертвовать свои призовые, заработанные до конца года. И также любой в Великобритании может поддержать гуманитарную помощь UNICEF, сделав пожертвование. Детям в Украине нужен мир - сейчас», - написал Маррей.
Источник — Twitter
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