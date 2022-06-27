Уимблдон27 июня 2022, 21:59 | Обновлено 27 июня 2022, 22:00
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Ван Рейтховен успешно стартовал на Уимблдоне
Главная сенсация травяного сезона легко обыграл Федерико Дельбониса
27 июня 2022, 21:59 | Обновлено 27 июня 2022, 22:00
162
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Нидерландский теннисист Тим ван Рейтховен успешно стартовал в рамках Уимблдона.
Сенсационный победитель турнира в Хертогенбосе, который получил уайлд-кард, в первом круге одолел опытного аргентинца Федерико Дельбониса.
Уимблдон. Первый круг
Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6(7), 6:1, 6:2
Отметим, что до начала травяного сезона Тим находился в третьей сотне мирового рейтинга.
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