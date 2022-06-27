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  4. Ван Рейтховен успешно стартовал на Уимблдоне
Уимблдон
27 июня 2022, 21:59 | Обновлено 27 июня 2022, 22:00
162
0

Ван Рейтховен успешно стартовал на Уимблдоне

Главная сенсация травяного сезона легко обыграл Федерико Дельбониса

27 июня 2022, 21:59 | Обновлено 27 июня 2022, 22:00
162
0
Ван Рейтховен успешно стартовал на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Тим ван Рейтховен

Нидерландский теннисист Тим ван Рейтховен успешно стартовал в рамках Уимблдона.

Сенсационный победитель турнира в Хертогенбосе, который получил уайлд-кард, в первом круге одолел опытного аргентинца Федерико Дельбониса.

Уимблдон. Первый круг
Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6(7), 6:1, 6:2

Отметим, что до начала травяного сезона Тим находился в третьей сотне мирового рейтинга.

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Тим ван Рейтховен Федерико Дельбонис Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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