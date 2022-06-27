Ван Рейтховен успешно стартовал на Уимблдоне

Нидерландский теннисист Тим ван Рейтховен успешно стартовал в рамках Уимблдона.

Сенсационный победитель турнира в Хертогенбосе, который получил уайлд-кард, в первом круге одолел опытного аргентинца Федерико Дельбониса.

Уимблдон. Первый круг

Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6(7), 6:1, 6:2

Отметим, что до начала травяного сезона Тим находился в третьей сотне мирового рейтинга.