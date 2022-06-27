Лидер травяного сезона по победам проиграла в первом круге Уимблдона

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя не оправдала надежд своих болельщиков на Уимблдоне.

В первом круге основы бразильянка в трех сетах уступила словенке Кайе Юван.

Уимблдон. Первый круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Кайя Юван (Словения) – 4:6, 6:4, 2:6

Отметим, что Хаддад Майя в этом сезоне выиграла 12 матчей на траве, взяв титулы в Ноттингеме и Бирмингеме.