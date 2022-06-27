Уимблдон27 июня 2022, 21:40 |
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Лидер травяного сезона по победам проиграла в первом круге Уимблдона
Беатрис Хаддад Майя уступила Кайе Юван
27 июня 2022, 21:40 |
1089
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя не оправдала надежд своих болельщиков на Уимблдоне.
В первом круге основы бразильянка в трех сетах уступила словенке Кайе Юван.
Уимблдон. Первый круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Кайя Юван (Словения) – 4:6, 6:4, 2:6
Отметим, что Хаддад Майя в этом сезоне выиграла 12 матчей на траве, взяв титулы в Ноттингеме и Бирмингеме.
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Комментарии 1
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Ось важлива особливість трав‘яного сезону. Він дуже малий й дуже насичений, тому можна «переграти» на турнірах 250 й 500 й витратити багато сил, а потім вилетіти в першому раунді Вімблдону. Гуркач також гарний приклад цього)
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