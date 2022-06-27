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  4. Лидер травяного сезона по победам проиграла в первом круге Уимблдона
Уимблдон
27 июня 2022, 21:40 |
1089
1

Лидер травяного сезона по победам проиграла в первом круге Уимблдона

Беатрис Хаддад Майя уступила Кайе Юван

27 июня 2022, 21:40 |
1089
1
Лидер травяного сезона по победам проиграла в первом круге Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя не оправдала надежд своих болельщиков на Уимблдоне.

В первом круге основы бразильянка в трех сетах уступила словенке Кайе Юван.

Уимблдон. Первый круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Кайя Юван (Словения) – 4:6, 6:4, 2:6

Отметим, что Хаддад Майя в этом сезоне выиграла 12 матчей на траве, взяв титулы в Ноттингеме и Бирмингеме.  

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Ось важлива особливість трав‘яного сезону. Він дуже малий й дуже насичений, тому можна «переграти» на турнірах 250 й 500 й витратити багато сил, а потім вилетіти в першому раунді Вімблдону. Гуркач також гарний приклад цього)
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