Франков сообщил, что журнал Футбол больше на бумаге издаваться не будет

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков опубликовал пост, в котором намекнул о прекращении издания журнала, а затем подробно рассказал, что печатная версия издания закрыта.

– Пост в вашем телеграм-канале следует понимать, что издание журнала Футбол прекращается?

– Да, именно так. Посчитал ненужным выписывать какие-то официальные фразы по этому поводу. По факту Футбол закрыт, он не выходит. Поскольку экономическая ситуация нестабильна, то продолжать содержать журнал – это генерировать убытки.

– Такую позицию озвучило УМХ?

– Официальных разговоров нет, но начат процесс закрытия издателя. Перспектива? Позиция УМХ достаточно благожелательная. Если кто-то из спонсоров придет и захочет сохранить еженедельник, то права ему будут переданы в аренду на это тяжелое время на абсолютно вменяемых условиях. На самом деле журнал можно в любой момент закрыть и в любой – открыть.

– То есть, заранее планов закрывать Футбол у УМХ не было? Все из-за войны?

– Да, конечно. Мы не выходим с того момента, как все началось. Наш последний номер вышел утром 24 февраля, и он до сих пор лежит в продаже.

– Основная причина закрытия – журнал не приносит прибыль?

– Это экономика. Он приносит убытки. Любое принтовое издание сейчас убыточно.

– Долги перед коллективом журнала со стороны УМХ остались?

– Это тонкая штука, она будет решаться в индивидуальном порядке. Вы же понимаете, какое сейчас время? Определенные тонкости наших взаимоотношений присутствуют, переговоры продолжаются. Моей просьбой к руководству было максимально поддержать увольняемых сотрудников в это время.

– Вы или кто-то из журнала Футбол сейчас занимаетесь поиском нового издателя?

– Под лежачий камень вода не течет. Конечно, занимаемся. Я переговорю со всеми знакомыми, но опять же, мы все понимаем, что сейчас это соблюдение формальности. Меня смущает прерывание трудового стажа. У меня восемь лет до пенсии. И сейчас попасть в безработные – это очень неприятная вещь. Да, буду искать человека или предприятие, которое сможет заняться этим делом, и лучше, если это будет продолжение журнала Футбол хоть в каком-то виде.

– Что будет с (электронным) журналом Футбол-война?

– Это моя личная инициатива, планирую продолжать. Я, возможно, сниму слово война и это будет просто Футбол. Хотя бы в таком виде. Важно, чтобы вы понимали, что это тот же Футбол, который по моей инициативе выходит.

– В интернет-формате?

– Да, конечно. У меня есть понимание, как бы это могло выглядеть в будущем, но и осознание, что сейчас пока нет экономической и политической стабильности, никто вкладываться в журнал не будет. Тем более в бизнес, который достаточно сомнительный. Мы все это понимаем, потому что сидим в смартфонах.