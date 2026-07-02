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Украина. Вторая лига
02 июля 2026, 09:22 |
2057
2

Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус

Развитие и дальнейшее существование «Ужгорода» будет поставлено на паузу решением владельца

02 июля 2026, 09:22 |
2057
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Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
ФК Ужгород
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Футбольный клуб «Ужгород» планирует приостановить свою деятельность как минимум на один сезон и отказаться от участия в чемпионате Украины.

По информации источника, представитель Второй лиги останется без профессионального статуса, а проект клуба будет поставлен на паузу. Такое решение было принято владельцем:

«Ужгород может исчезнуть с футбольной карты Украины. После прекращения существования «Миная» именно ФК «Ужгород» оставался единственным профессиональным представителем Закарпатья. Так что регион рискует остаться без профессионального футбола.

Особенно досадно, ведь у клуба есть стадион уровня УПЛ, хорошие условия для развития футбола без лишних рисков войны и немало перспективных молодых игроков, которые уже привлекают внимание других клубов», – сообщил источник.

В прошлом сезоне подопечные Яромира Лободы заняли шестое место в группе А Второй лиги. «Ужгород» был основан в 2015 году и является бронзовым призером третьего по силе дивизиона чемпионата Украины (2020/21).

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ужгород
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
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Чому єдина команда із Закарпаття, а СК "Вільхівці" вже третій рік у Другій лізі грають. Виправте будь ласка у новині.
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