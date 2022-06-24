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  4. Молчанов впервые с 2019 года сыграет в парном разряде Уимблдона
Уимблдон
24 июня 2022, 20:50 |
58
0

Молчанов впервые с 2019 года сыграет в парном разряде Уимблдона

Денис сыграет в дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана

24 июня 2022, 20:50 |
58
0
Молчанов впервые с 2019 года сыграет в парном разряде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов сыграет в парном разряде в рамках Уимблдона.

В дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана украинец в первом круге сразится против испанца Педро Мартинеса и австралийца Джона-Патрика Смита.

Предыдущий раз Молчанов играл на Уимблдоне со  словаком Игором Зеленаем в 2019 года. Тогда они проиграла легендарным братьям Брайанам из США в первом круге.

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Денис Молчанов Андрей Голубев Уимблдон-2022 Педро Мартинес Джон-Патрик Смит
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Источник Wimbledon
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