Уимблдон24 июня 2022, 20:50 |
58
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Молчанов впервые с 2019 года сыграет в парном разряде Уимблдона
Денис сыграет в дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана
24 июня 2022, 20:50 |
58
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Украинский теннисист Денис Молчанов сыграет в парном разряде в рамках Уимблдона.
В дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана украинец в первом круге сразится против испанца Педро Мартинеса и австралийца Джона-Патрика Смита.
Предыдущий раз Молчанов играл на Уимблдоне со словаком Игором Зеленаем в 2019 года. Тогда они проиграла легендарным братьям Брайанам из США в первом круге.
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