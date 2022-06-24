Молчанов впервые с 2019 года сыграет в парном разряде Уимблдона

Украинский теннисист Денис Молчанов сыграет в парном разряде в рамках Уимблдона.

В дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана украинец в первом круге сразится против испанца Педро Мартинеса и австралийца Джона-Патрика Смита.

Предыдущий раз Молчанов играл на Уимблдоне со словаком Игором Зеленаем в 2019 года. Тогда они проиграла легендарным братьям Брайанам из США в первом круге.