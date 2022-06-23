Новичок Серии А хочет подписать бывшего центрбека Динамо
Домагоя Виду активно сватают в Италию
33-летний центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, который хорошо известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо», летом с высокой долей вероятности сменит клуб.
У хорвата истекает контракт с «черными орлами», а подписывать новое соглашение Вида отказался, так как ему предложили значительно снизить зарплату.
В то же время, к услугам Виды присматривается новичок итальянской Серии А «Монца», боссы которой заинтересованы в подписании столь опытного футболиста на правах свободного агента.
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