Вдвое меньше денег. Бешикташ хочет продлить контракт с экс-беком Динамо

Стамбульский «Бешикташ» сделал официальное предложение своему 32-летнему центральному защитнику Домагою Виде о продлении контракта.

Действующий договор рассчитан до лета 2022 года, и «Бешикташ» предлагает футболисту его продлить еще на два сезона.

Стамбульцы готовы платить Виде по 1,5 миллиона евро за каждый год действия нового контракта, что более чем вдвое меньше нынешнего оклада хорвата, который равен 3,5 миллионам евро.

Получив предложение, Вида попросил «Бешикташ» месяц на раздумья. Известно, что в его услугах заинтересован английский «Уотфорд».