Вдвое меньше денег. Бешикташ хочет продлить контракт с экс-беком Динамо

Домагой Вида летом может стать свободным агентом

  • 02.02.2022 11:12
  • 534 просмотра
  • 1 комментарий
Вдвое меньше денег. Бешикташ хочет продлить контракт с экс-беком Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Домагой Вида

Стамбульский «Бешикташ» сделал официальное предложение своему 32-летнему центральному защитнику Домагою Виде о продлении контракта.

Действующий договор рассчитан до лета 2022 года, и «Бешикташ» предлагает футболисту его продлить еще на два сезона.

Стамбульцы готовы платить Виде по 1,5 миллиона евро за каждый год действия нового контракта, что более чем вдвое меньше нынешнего оклада хорвата, который равен 3,5 миллионам евро.

Получив предложение, Вида попросил «Бешикташ» месяц на раздумья. Известно, что в его услугах заинтересован английский «Уотфорд».

Источник — Fanatik

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Buvalii, 02.02.2022 11:17
    -1
    подскажите, а где новость о том, что глава судейского комитета Украины, Лучиано Лучи, пьяным в дым сидел на пассажирском месте в машине депутата от слуг народа -трухина, представителя Коломойского
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