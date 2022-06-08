Экс-бек Динамо принял решение уйти из Бешикташа. Его сватают в Наполи

33-летний центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо», завершает выступления за турецкую команду.

Контракт Виды с «Бешикташем» истекает 30 июня, и продлен не будет. Турецкий клуб был готов пролонгировать сделку, но с существенным понижением зарплаты футболиста – с 3,5 до 1,5 миллионов евро в год. Хорватский защитник такие условия не принял, и решил покинуть стан «черных орлов».

Ожидается, что свою карьеру Вида продолжит в Италии, где активный интерес к сотрудничеству с ним проявляет «Наполи». Неаполитанский клуб привлекает возможность подписания качественного защитника свободным агентом, а утвердились в своих стремлениях итальянцы после оценки качества игры Виды в недавнем поединке сборной Хорватии против Франции (1:1), в котором бек отыграл все 90 минут.