Бывший защитник Динамо готов пойти на понижение зарплаты в Турции

32-летний хорватский центральный защитник Домагой Вида изъявил готовность вести переговорный процесс с клубом о продлении контракта.

Футболист, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо», имеет трудовой договор с «Бешикташем», который рассчитан до 30 июня 2022 года.

Руководители «Бешикташа» хотят сохранить Виду в составе команды, но при условии, что тот пойдет на существенное понижение зарплаты – с 3,5 до 1,5 миллионов евро в год. В этом случае стамбульцы готовы заключить с Домагоем двухлетний договор.

Ранее сообщалось, что после предложения «Бешикташа» о продлении контракта с понижением зарплаты Вида взял месяц на раздумья.