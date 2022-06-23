WTA23 июня 2022, 17:44 |
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Надежда Киченок завершила борьбу на турнире в Германии
В полуфинал пробиться не удалось
23 июня 2022, 17:44 |
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Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Германии.
В четвертьфинал в дуэте с румынкой Ралукой Олару украинка проиграла тандему Оксана Калашникова (Грузия) / Ингрид Нил (США).
Бад-Хомбург. 1/4 финала парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Оксана Калашникова / Ингрид Нил – 3:6, 4:6
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