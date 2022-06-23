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WTA
23 июня 2022, 17:44 |
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0

Надежда Киченок завершила борьбу на турнире в Германии

В полуфинал пробиться не удалось

23 июня 2022, 17:44 |
71
0
Надежда Киченок завершила борьбу на турнире в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Германии.

В четвертьфинал в дуэте с румынкой Ралукой Олару украинка проиграла тандему Оксана Калашникова (Грузия) / Ингрид Нил (США).

Бад-Хомбург. 1/4 финала парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Оксана Калашникова / Ингрид Нил – 3:6, 4:6

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Надежда Киченок Ралука Олару Оксана Калашникова Ингрид Нил WTA Бад-Хомбург
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Источник Sport.ua
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