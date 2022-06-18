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  4. Бенфика на следующей неделе объявит о трансфере Нереса из Шахтера
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 18:50 |
198
0

Бенфика на следующей неделе объявит о трансфере Нереса из Шахтера

Бразилец так и не проведет ни одного официального поединка в оранжево-черной футболке

18 июня 2022, 18:50 |
198
0
Бенфика на следующей неделе объявит о трансфере Нереса из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес находится в шаге от перехода в лиссабонскую «Бенфику».

Португальский клуб официально огласит о трансфере бразильца на следующей неделе, когда футболист прилетит в Европу и пройдет медицинский осмотр.

Ожидается, что переход Нереса обойдется «Бенфике» в 12 миллионов евро. Эта сумма будет вычтена из долга в 15 миллионов евро, который «Шахтер» имеет перед лиссабонцами за трансфер Педриньо, состоявшийся летом минувшего года.

Ранее сообщалось, что за трансфер Давида Нереса «Шахтеру» 10 миллионов евро предлагал «Ювентус».

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Источник Record.pt
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