Бенфика на следующей неделе объявит о трансфере Нереса из Шахтера

25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес находится в шаге от перехода в лиссабонскую «Бенфику».

Португальский клуб официально огласит о трансфере бразильца на следующей неделе, когда футболист прилетит в Европу и пройдет медицинский осмотр.

Ожидается, что переход Нереса обойдется «Бенфике» в 12 миллионов евро. Эта сумма будет вычтена из долга в 15 миллионов евро, который «Шахтер» имеет перед лиссабонцами за трансфер Педриньо, состоявшийся летом минувшего года.

Ранее сообщалось, что за трансфер Давида Нереса «Шахтеру» 10 миллионов евро предлагал «Ювентус».