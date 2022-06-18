Бенфика на следующей неделе объявит о трансфере Нереса из Шахтера
Бразилец так и не проведет ни одного официального поединка в оранжево-черной футболке
25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес находится в шаге от перехода в лиссабонскую «Бенфику».
Португальский клуб официально огласит о трансфере бразильца на следующей неделе, когда футболист прилетит в Европу и пройдет медицинский осмотр.
Ожидается, что переход Нереса обойдется «Бенфике» в 12 миллионов евро. Эта сумма будет вычтена из долга в 15 миллионов евро, который «Шахтер» имеет перед лиссабонцами за трансфер Педриньо, состоявшийся летом минувшего года.
Ранее сообщалось, что за трансфер Давида Нереса «Шахтеру» 10 миллионов евро предлагал «Ювентус».
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