Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Суркис просил подождать со сменой гражданства»

Вингер Георгий Цитаишвили прокомментировал свое решение принять грузинское гражданство ради выступлений за национальную сборную.

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 получил грузинский паспорт в мае прошлого года и провел за главную команду страны 10 матчей.

По словам футболиста, свое решение он обсуждал с главными тренерами национальной и молодежной сборных Украины и президентом «Динамо» Игорем Суркисом.

«Я разговаривал с Игорем Суркисом. Первый раз — еще перед чемпионатом мира. На меня вышла национальная сборная Грузии с предложением поменять гражданство. Спросили о моем желании. Я об этом сказал президенту «Динамо», который сказал пока не думать об этом, я еще молодой, не нужно принимать поспешных решений. Тогда я согласился с ним, ему было невыгодно, чтобы я стал легионером.

Но потом прошло время, и уже после чемпионата мира, когда я переходил в аренду в «Ворсклу», на меня снова вышли из Грузии, и я принял окончательное решение. Суркис снова попросил подождать, но я знал, чего хочу. Хотел играть за свою страну и свою команду. Мой дедушка был инициатором, поэтому я это сделал.

Перед этим я общался и с Андреем Шевченко, и с Русланом Ротанем. Игорь и Григорий Суркисы сказали, что я обязан поговорить с тренером национальной сборной Украины. Он мне сказал, что на меня рассчитывают, но не в данный момент. Не буду раскрывать детали. Он понял мое решение, и на этом попрощались. С Ротанем сам связался и тоже поговорил. Он очень хороший человек и перспективный тренер. Несмотря на какие-то неудачи с молодежной сборной, у него может быть хорошая тренерская карьера», - сказал Цитаишвили.

Цитаишвили также представлял Украину на уровне юношеских сборных U-17 и U-19, а в сентябре 2019 года дебютировал за молодежную сборную страны.



В настоящее время Георгий выступает за польскую «Вислу», куда перешел из «Динамо» на правах аренды.