Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Для меня россия прекратила существование»

Вингер Георгий Цитаишвили, чей контракт принадлежит «Динамо», рассказал о своем отношении к россии на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину.

Футболист сборной Грузии помнит события 2008 года, когда российские войска вторглись на грузинскую территорию под предлогом «принуждения к миру».

«В россии у людей нет своего мнения, ради денег они закроют рот и будут смотреть, как люди и дети умирают. Эти люди не хотят развиваться и жить нормальной жизнью, потому что после этого в россии не будет никогда нормальной жизни. Весь мир будет ненавидеть эту страну, этих людей, она закроется, как будто стену обложили вокруг себя. Это будет другой мир, их люди готовы это «схавать» только ради того, чтобы их на 10 дней не посадили в «обезьянник».

Они боятся сесть в тюрьму и хотят жить в стране, где ничего не будет. Для меня россия прекратила существование. Я и так раньше, зная о том, что было в Грузии, плохо относился к их президенту. Но там такой весь народ. Конечно, может где-то есть пару нормальных человек в стране — один процент из ста. Но я даже не замечал этого одного процента. Таких людей мало.

Меня вообще не интересуют предложения со стороны российских клубов. Даже не буду их рассматривать. Мое фото с Бастой? Он один из тех, кто боится за свои деньги. Может, такие, как он, и не поддерживают эту войну, но они боятся за свои деньги и за свою сладкую жизнь. Если они выскажутся, то за секунду все потеряют», - сказал Цитаишвили.

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 115-й день.

В апреле Цитаишвили на правах аренды перешел в польскую «Вислу», за которую забил один гол в семи матчах.