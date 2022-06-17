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17 июня 2022, 21:11 | Обновлено 17 июня 2022, 21:54
447
0

Руслан ЗАБРАНСКИЙ: «Русские сами не живут и другим не дают»

Известный тренер – об агрессорах

17 июня 2022, 21:11 | Обновлено 17 июня 2022, 21:54
447
0
Руслан ЗАБРАНСКИЙ: «Русские сами не живут и другим не дают»
ФК Николаев. Руслан Забранский

Бывший главный тренер «Николаева» Руслан Забранский поделился воспоминаниями о первых днях войны.

«В начале войны россияне были в городе, вошли. Мы серьезно подготовились, я сам участвовал. Шины ставили, готовили "бандера-смузи". Танки зашли, но они настолько бестолковые, что заблудились в городе. Мы сожгли их при выезде обратно в сторону Херсона. Они не знали, куда въехали. Возвращались в Херсон.

Не хотелось бы, чтобы это затянулось на годы. У нас люди стараются сами жить и другим давать такую ​​возможность. Пришли действительно орки. Какое-то племя из монгольской степи, где ничего нет. Сами не живут и другим не дают», - рассказал Забранский.

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