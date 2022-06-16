WTA16 июня 2022, 18:49 | Обновлено 16 июня 2022, 18:58
263
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Байндл пробилась в 1/4 финала соревнований в Италии
Катерина добыла еще одну победу на турнире WTA 125
16 июня 2022, 18:49 | Обновлено 16 июня 2022, 18:58
263
1
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№159 WTA) добыла еще одну победу на травяном турнире WTA 125 в Италии.
В матче второго круга украинка одолела Федерику Ди Сарру из Италии (№239 WTA).
Гайба. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Федерика Ди Сарра (Италия) – 6:3, 3:6, 7:5
Далее по сетке Лукреция Стефанини (№190 WTA) или Сара Эррани (№213 WTA).
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