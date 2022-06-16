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  4. ПСЖ предлагал Тчуамени 12 млн евро в год, в Реале он получит 6 миллионов
Испания
16 июня 2022, 10:55 |
96
0

ПСЖ предлагал Тчуамени 12 млн евро в год, в Реале он получит 6 миллионов

Для молодого хавбека деньги не главное

16 июня 2022, 10:55 |
96
0
ПСЖ предлагал Тчуамени 12 млн евро в год, в Реале он получит 6 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня «Реал» провел официальную презентацию Орельена Тчуамени. Футболист подписал шестилетний контракт.

Как сообщает источник, ПСЖ был готов платить 22-летнему опорнику зарплату 12 млн евро в год. Испанская пресса отмечает, что в «Реале» Тчуамени будет получать 6-7 млн евро. 

За француза мадридский клуб заплатил 80 млн евро + 20 миллионов в качестве бонусов.

Ранее сам Тчуамени признался, что Килиан Мбаппе приглашал его в ПСЖ.

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Источник Marca
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