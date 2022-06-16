ПСЖ предлагал Тчуамени 12 млн евро в год, в Реале он получит 6 миллионов

14 июня «Реал» провел официальную презентацию Орельена Тчуамени. Футболист подписал шестилетний контракт.

Как сообщает источник, ПСЖ был готов платить 22-летнему опорнику зарплату 12 млн евро в год. Испанская пресса отмечает, что в «Реале» Тчуамени будет получать 6-7 млн евро.

За француза мадридский клуб заплатил 80 млн евро + 20 миллионов в качестве бонусов.

Ранее сам Тчуамени признался, что Килиан Мбаппе приглашал его в ПСЖ.