Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мбаппе приглашал меня в ПСЖ, но я хотел в Реал»
Молодой хавбек мог оказаться в Париже
Новичок «Реала» Орельен Тчуамени признался, что главная звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе склонял его к переходу в парижский клуб.
«У меня был шанс выбрать другие клубы, но как только я узнал, что «Реал» хочет меня подписать, я никогда не сомневался.
Килиан Мбаппе поговорил со мной и спросил, могу ли я перейти в ПСЖ, но я сказал ему, что хочу присоединиться к «Реалу», моим выбором всегда был «Мадрид» — он понял мое решение, он рад за меня.
Камавинга сказал мне: ты должен присоединиться к нам в «Реале», приезжай!», - сказал Тчуамени.
14 июня «Реал» провел официальную презентацию Тчуамени. Футболист подписал шестилетний контракт.
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