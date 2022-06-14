Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мбаппе приглашал меня в ПСЖ, но я хотел в Реал»

Новичок «Реала» Орельен Тчуамени признался, что главная звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе склонял его к переходу в парижский клуб.

«У меня был шанс выбрать другие клубы, но как только я узнал, что «Реал» хочет меня подписать, я никогда не сомневался.

Килиан Мбаппе поговорил со мной и спросил, могу ли я перейти в ПСЖ, но я сказал ему, что хочу присоединиться к «Реалу», моим выбором всегда был «Мадрид» — он понял мое решение, он рад за меня.

Камавинга сказал мне: ты должен присоединиться к нам в «Реале», приезжай!», - сказал Тчуамени.

14 июня «Реал» провел официальную презентацию Тчуамени. Футболист подписал шестилетний контракт.