Армения – Шотландия – 1:4. Изучаем соперников Украины. Видео голов и обзор

Шотландия разгромила Армению (4:1) в матче группы B1 Лиги наций, где лидирует сборная Украины.

Ваган Бичахчан провел быстрый гол для Армении (6 мин). Стюарт Армстронг в ответ оформил дубль (14, 45+1). В начале второго тайма забили Джон Макгинн (50) и Че Адамс (54).

У армян было два удаления: Арман Оганесян (44), Камо Оганесян (90+1).

Лига наций B1, 4-й тур, 14 июня

Армения – Шотландия – 1:4

Голы: Бичахчан, 6 – Армстронг, 14, 45+1, Макгинн, 50, Адамс, 54.