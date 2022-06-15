Лига наций15 июня 2022, 02:15 | Обновлено 15 июня 2022, 02:25
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Армения – Шотландия – 1:4. Изучаем соперников Украины. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
15 июня 2022, 02:15 | Обновлено 15 июня 2022, 02:25
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Шотландия разгромила Армению (4:1) в матче группы B1 Лиги наций, где лидирует сборная Украины.
Ваган Бичахчан провел быстрый гол для Армении (6 мин). Стюарт Армстронг в ответ оформил дубль (14, 45+1). В начале второго тайма забили Джон Макгинн (50) и Че Адамс (54).
У армян было два удаления: Арман Оганесян (44), Камо Оганесян (90+1).
Лига наций B1, 4-й тур, 14 июня
Армения – Шотландия – 1:4
Голы: Бичахчан, 6 – Армстронг, 14, 45+1, Макгинн, 50, Адамс, 54.
События матча
90’
Камо Ховханнисян (Армения) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Шотландия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Шотландия).
44’
Арман Ховханнисян (Армения) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Шотландия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ваган Бичахчян (Армения).
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