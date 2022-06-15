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  4. Армения – Шотландия – 1:4. Изучаем соперников Украины. Видео голов и обзор
Лига наций
Армения
14.06.2022, FT 1 : 4
Шотландия
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Лига наций
15 июня 2022, 02:15 | Обновлено 15 июня 2022, 02:25
34
0

Армения – Шотландия – 1:4. Изучаем соперников Украины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

15 июня 2022, 02:15 | Обновлено 15 июня 2022, 02:25
34
0
Армения – Шотландия – 1:4. Изучаем соперников Украины. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Шотландия разгромила Армению (4:1) в матче группы B1 Лиги наций, где лидирует сборная Украины.

Ваган Бичахчан провел быстрый гол для Армении (6 мин). Стюарт Армстронг в ответ оформил дубль (14, 45+1). В начале второго тайма забили Джон Макгинн (50) и Че Адамс (54).

У армян было два удаления: Арман Оганесян (44), Камо Оганесян (90+1).

Лига наций B1, 4-й тур, 14 июня

Армения – Шотландия – 1:4

Голы: Бичахчан, 6 – Армстронг, 14, 45+1, Макгинн, 50, Адамс, 54.

События матча

90’
Камо Ховханнисян (Армения) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Шотландия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Шотландия).
44’
Арман Ховханнисян (Армения) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Шотландия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ваган Бичахчян (Армения).
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Источник Sport.ua
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