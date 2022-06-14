Группа сборной Украины. Шотландия разгромила Армению в Лиге наций

Состоялся матч Лиги наций в группе B1, где выступает сборная Украины. Сегодня Шотландия на выезде разгромила Армению 4:1 и набрала 6 очков.

Сборная Украины в 21:45 начнет свой матч против Ирландии.

Лига наций. Группа B1

Армения - Шотландия 1:4

Голы: Бичахчян, 6 - Армстронг, 14, 45, Макгинн, 51, Адамс, 53

Армения: Юрченко, Дашян, Амбарцумян, Хароян, Микоян, Оганесян, Григорян (Мрктячян, 46), Сперцян (Москера, 59), Байрамян (Ховнесян, 59), Барсегян (Серобян, 84), Бичахчян (Удо, 59)

Шотландия: Гордон, Паттерсон (Ралстон, 75), Мактоминей, Хэйнли (Кэмпбелл, 86), Хендри, Тэйлор, Макгрегор, Гилмор (Фергюсон, 64), Макгинн (Тернбулл, 64), Армстронг, Адамс (Браун, 75)

Удален: Оганесян, 44

1. Украина - 6 (2 матча)

2. Шотландия - 6 (3)

3. Армения - 3 (4)

4. Ирландия - 3 (3)