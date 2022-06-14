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Лига наций
Армения
14.06.2022, FT 1 : 4
Шотландия
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Лига наций
14 июня 2022, 20:54 |
2091
0

Группа сборной Украины. Шотландия разгромила Армению в Лиге наций

Уверенная победа сборной Шотландии

14 июня 2022, 20:54 |
2091
0
Группа сборной Украины. Шотландия разгромила Армению в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч Лиги наций в группе B1, где выступает сборная Украины. Сегодня Шотландия на выезде разгромила Армению 4:1 и набрала 6 очков.

Сборная Украины в 21:45 начнет свой матч против Ирландии.

Лига наций. Группа B1

Армения - Шотландия 1:4
Голы: Бичахчян, 6 - Армстронг, 14, 45, Макгинн, 51, Адамс, 53

Армения: Юрченко, Дашян, Амбарцумян, Хароян, Микоян, Оганесян, Григорян (Мрктячян, 46), Сперцян (Москера, 59), Байрамян (Ховнесян, 59), Барсегян (Серобян, 84), Бичахчян (Удо, 59)

Шотландия: Гордон, Паттерсон (Ралстон, 75), Мактоминей, Хэйнли (Кэмпбелл, 86), Хендри, Тэйлор, Макгрегор, Гилмор (Фергюсон, 64), Макгинн (Тернбулл, 64), Армстронг, Адамс (Браун, 75)

Удален: Оганесян, 44

1. Украина - 6 (2 матча)
2. Шотландия - 6 (3)
3. Армения - 3 (4)
4. Ирландия - 3 (3)

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Источник Sport.ua
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