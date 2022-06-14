Во вторник, 14 июня, в Ереване на стадионе «Республиканский» состоится матч четвертого тура Лиги наций УЕФА, в котором сыграют в рамках лиги B1 Армения и Шотландия. Стартовый свисток рефери Николы Дабановича из Подгорицы (Черногория) прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Армения



Во время противостояния против сборной Украины (0:3), национальная команда Армении наглядно показала свои выдающиеся бойцовские качества и умение играть, отталкиваясь от необходимого результата. Безусловно, команда испанского специалиста Хоакина Капарроса показывает совершенно не тот футбол, который стоит приписывать представителям дивизиона A, однако ее упорство поражает. Особый акцент в этом контексте стоит сделать на способность армян играть в успешный футбол на своем поле, а разницу в классе, так и быть, можно покрыть за счет многократно усиленной линии обороны.

Скорее всего, именно этот момент и недооценила сборная Ирландии, когда в первом туре приехала в Ереван (0:1). Уже в ближайшее время столицу Армении посетит еще один представитель Британских островов, но тут уже хозяевам удивить кого-то будет очень сложно. Когда в нападении «горцев» блистал Генрих Мхитарян, то качественно оно было на куда большем уровне, в то время как в той же самой игре против Украины мы увидели достаточно много проблем у соперников именно в завершающей зоне.

Шотландия



«Тартановая армия» еще не играла против Украины именно в рамках Лиги наций УЕФА, поэтому у нас еще не было возможности на конкретном примере осознать степень увлеченности бывших соперников по квалификации к чемпионату мира-2022 от данного турнира. Единственное, что можем отметить на сегодняшний день, это то, что британцы также имеют определенные проблемы с прохождением по турнирной сетке, что не может нас не радовать в контексте общей конкуренции в группе.

Однако свой стартовый матч команда Стива Кларка играла именно против Армении, на которой в итоге выместила всю злость от поражения Украине (2:0). Но вот следом было принципиальное дерби против Ирландии, и вот тут уже случился неприятный конфуз – поражение 0:3, которое окончательно спутало все карты в нашем квартете. Любая потеря очков конкурентов для команды Александра Петракова была бы прекрасным подарком, однако предписанный фаворит в паре все равно достаточно легко различим.

Ориентировочные составы



Армения: Юрченко – К. Оганесян, Мкртчан, Мкоян, Ароян, Амбарцумян – Григорян, Байрамян – Сперцян – Барсегян, Бичахчян.

Шотландия: Гордон – Маккена, Хендри, Мактоминей – Робертсон, Макгрегор, Макгинн, Ролстон – Р. Кристи, Адамс, Армстронг.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке соперников по группе победит предписанный фаворит. Нашей ставкой будет позиция – Шотландия не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

14 июня, вторник