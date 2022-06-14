Во вторник, 14 июня, в Ереване на стадионе «Республиканский» проходит матч 4-го тура Лиги наций B1, в котором играют Армения и Шотландия.

Стартовый свисток рефери Николы Дабановича из Черногории прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Армения – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляция поединка доступна на телеканале Футбол 2.

Стартовые составы команд