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Лига наций
Армения
22 1 : 1
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 июня 2022, 19:00 | Обновлено 14 июня 2022, 19:11
460
0

Армения – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июня в 19:00 поединок 4-го тура Лиги наций

14 июня 2022, 19:00 | Обновлено 14 июня 2022, 19:11
460
0
Армения – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 июня, в Ереване на стадионе «Республиканский» проходит матч 4-го тура Лиги наций B1, в котором играют Армения и Шотландия.

Стартовый свисток рефери Николы Дабановича из Черногории прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Армения – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Телетрансляция поединка доступна на телеканале Футбол 2.

📺 Видеотрансляция

Стартовые составы команд

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События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Шотландия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ваган Бичахчян (Армения).
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Источник Sport.ua
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