Лига наций14 июня 2022, 19:00 | Обновлено 14 июня 2022, 19:11
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Армения – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июня в 19:00 поединок 4-го тура Лиги наций
14 июня 2022, 19:00 | Обновлено 14 июня 2022, 19:11
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Во вторник, 14 июня, в Ереване на стадионе «Республиканский» проходит матч 4-го тура Лиги наций B1, в котором играют Армения и Шотландия.
Стартовый свисток рефери Николы Дабановича из Черногории прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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Армения – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Телетрансляция поединка доступна на телеканале Футбол 2.
Стартовые составы команд
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Шотландия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ваган Бичахчян (Армения).
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