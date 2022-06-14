Испания14 июня 2022, 07:19 | Обновлено 14 июня 2022, 07:25
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МАРСЕЛО: «Даже не буду пытаться стать тренером»
Бразильский защитник – о планах на будущее
14 июня 2022, 07:19 | Обновлено 14 июня 2022, 07:25
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Защитник Марсело, покинувший «Реал», рассказал о том, планирует ли он ставиться тренером после завершения карьеры игрока.
«У меня нет нужных способностей для того, чтобы стать тренером. Думаю, в некоторых других областях я лучше себя проявляю.
Тактика всегда казалась мне чем-то замысловатым, я никогда не разбирался в игровых системах. Но играть мне нравится. Я не думаю, что стану тренером, даже пытаться не буду», - сказал Марсело.
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