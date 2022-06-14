МАРСЕЛО: «Даже не буду пытаться стать тренером»

Защитник Марсело, покинувший «Реал», рассказал о том, планирует ли он ставиться тренером после завершения карьеры игрока.

«У меня нет нужных способностей для того, чтобы стать тренером. Думаю, в некоторых других областях я лучше себя проявляю.

Тактика всегда казалась мне чем-то замысловатым, я никогда не разбирался в игровых системах. Но играть мне нравится. Я не думаю, что стану тренером, даже пытаться не буду», - сказал Марсело.