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  4. МАРСЕЛО: «Даже не буду пытаться стать тренером»
Испания
14 июня 2022, 07:19 | Обновлено 14 июня 2022, 07:25
395
0

МАРСЕЛО: «Даже не буду пытаться стать тренером»

Бразильский защитник – о планах на будущее

14 июня 2022, 07:19 | Обновлено 14 июня 2022, 07:25
395
0
МАРСЕЛО: «Даже не буду пытаться стать тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Защитник Марсело, покинувший «Реал», рассказал о том, планирует ли он ставиться тренером после завершения карьеры игрока.

«У меня нет нужных способностей для того, чтобы стать тренером. Думаю, в некоторых других областях я лучше себя проявляю.

Тактика всегда казалась мне чем-то замысловатым, я никогда не разбирался в игровых системах. Но играть мне нравится. Я не думаю, что стану тренером, даже пытаться не буду», - сказал Марсело.

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Марсело
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Источник AS
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