Марсело: «Уступая 0:5 Барселоне, мы даже мяча не видели»
Марсело и Икер Касильяс признали величие «Барселоны» образца 2010 года
Бывшие звезды «Реала» Марсело и Икер Касильяс обсудили соперничество с «Барселоной».
Икер Касильяс: «Какой матч был самым сложным в твоей жизни?»
Марсело: «Поражение 0:5 от «Барселоны» на «Камп Ноу» в 2010 году. Черт, мы даже мяч не видели, нам завязали глаза в тот день». Я подумал про себя: «Что происходит?» Боже мой, там были Хави, Иньеста, Месси, Педро, все!»
Касильяс: «Мы играли против лучшей «Барселоны» в истории».
Марсело: «Педро. Многие его не помнят. Но он был невероятно силен».
Касильяс: «Это была настоящая суперкоманда».
В те годы «Барселоне» не было равных в Испании и Европе.
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