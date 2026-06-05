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Испания
05 июня 2026, 22:09 | Обновлено 05 июня 2026, 22:23
957
0

Марсело: «Уступая 0:5 Барселоне, мы даже мяча не видели»

Марсело и Икер Касильяс признали величие «Барселоны» образца 2010 года

05 июня 2026, 22:09 | Обновлено 05 июня 2026, 22:23
957
0
Марсело: «Уступая 0:5 Барселоне, мы даже мяча не видели»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывшие звезды «Реала» Марсело и Икер Касильяс обсудили соперничество с «Барселоной».

Икер Касильяс: «Какой матч был самым сложным в твоей жизни?»

Марсело: «Поражение 0:5 от «Барселоны» на «Камп Ноу» в 2010 году. Черт, мы даже мяч не видели, нам завязали глаза в тот день». Я подумал про себя: «Что происходит?» Боже мой, там были Хави, Иньеста, Месси, Педро, все!»

Касильяс: «Мы играли против лучшей «Барселоны» в истории».

Марсело: «Педро. Многие его не помнят. Но он был невероятно силен».

Касильяс: «Это была настоящая суперкоманда».

В те годы «Барселоне» не было равных в Испании и Европе.

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Реал Мадрид Марсело Виейра Барселона Барселона - Реал Икер Касильяс Лионель Месси Педро Родригес Хави Андрес Иньеста чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник
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