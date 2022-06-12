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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил об уходе Марсело
Испания
12 июня 2022, 14:15 |
524
1

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил об уходе Марсело

Легендарный защитник покидает клуб

12 июня 2022, 14:15 |
524
1
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил об уходе Марсело
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

«Реал» официально сообщил об уходе из клуба легендарного бразильского защитника Марсело. Его контракт истекает в конце июня.

Завтра, 13 июня Марсело проведет прощальную пресс-конференцию на «Сантьяго Бернабеу» в присутствии президента «Реала» Флорентино Переса.

Сам Марсело объявил об уходе из «Реала» еще после финала Лиги чемпионов.

Напомним, Марсело играл за «Реал» с 18 лет. За 15 лет в клубе он выиграл 25 трофеев. Он является рекордсменом клуба по количеству трофеев.

На счету Марсело 6 титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, 5 Суперкубков Испании, 5 побед в Лиге чемпионов, 3 трофея Суперкубка УЕФА и четыре победы в клубном чемпионате мира.

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Реал Мадрид Марсело Флорентино Перес
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Источник ФК Реал Мадрид
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Westwood.
титулів дійсно дуже багато
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