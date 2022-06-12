ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил об уходе Марсело
Легендарный защитник покидает клуб
«Реал» официально сообщил об уходе из клуба легендарного бразильского защитника Марсело. Его контракт истекает в конце июня.
Завтра, 13 июня Марсело проведет прощальную пресс-конференцию на «Сантьяго Бернабеу» в присутствии президента «Реала» Флорентино Переса.
Сам Марсело объявил об уходе из «Реала» еще после финала Лиги чемпионов.
Напомним, Марсело играл за «Реал» с 18 лет. За 15 лет в клубе он выиграл 25 трофеев. Он является рекордсменом клуба по количеству трофеев.
На счету Марсело 6 титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, 5 Суперкубков Испании, 5 побед в Лиге чемпионов, 3 трофея Суперкубка УЕФА и четыре победы в клубном чемпионате мира.
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