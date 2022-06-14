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Лига наций
Польша
14.06.2022 21:45 - : -
Бельгия
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Лига наций
14 июня 2022, 01:06 |
47
0

Польша – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Полякам предстоит приложить все силы ради реванша

14 июня 2022, 01:06 |
47
0
Польша – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 июня, в Варшаве на стадионе «Народовы» состоится матч четвертого тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги A4 сыграют Польша и Бельгия. Стартовый свисток рефери Ирфана Пельто из Сараево (Босния и Герцеговина) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Польша


Наши географические соседи на западе оказались в достаточно интригующей группе, где у каждой из команд в последнее время было столько проблем, что предсказать победителя заранее было достаточно сложной задачей. Однако, уже на момент наступления экватора группового этапа стало очевидно превосходство Нидерландов над преследователями, в то время как хорошо знакомый каждому украинскому болельщику Уэльс, по всей видимости, все силы и эмоции оставил именно в матче против «сине-желтых".

А вот со вторыми командами с обоих концов турнирной таблицы ситуация обстоит все еще неоднозначно. Поляки обыграли Уэльс в перенесенном на более ранний период матче (2:1), но затем получили сразу шесть голов от Бельгии (1:6), что серьезно остудило их порывы. После этого последовала ничья против Нидерландов (2:2), по итогам которой и закрутилась ситуация в квартете, так как ближайший соперник «бело-красных» с таким же исходом завершил свое противостояние против Уэльса (1:1).

Бельгия


У бельгийского футбола в XXI веке успело подрасти уже несколько сумасшедших поколений футболистов, но страна с первой строчки мирового рейтинга может гордиться лишь третьим местом на мундиале-2018. Причем праздновали этот успех так, будто бы оставили за собой тот международный форум. Роберто Мартинес еще пытается выжать максимум возможностей текущего созыва, но «Красные дьяволы» мирового футбола уже в первом матче против Нидерландов провалились настолько (1:4), что даже оправдания в виде слов Кевина де Брюйне о «неважности данного турнира» выглядели недостаточными.

Бельгия после этой неудачи сразу закрыла рот своим критиком уничтожением польской сборной на той же самой арене (6:1), что показало на определенный период ее потенциал. Однако следом произошла ничья против Уэльса (1:1), и теперь мы вновь находимся в непонимании того, насколько серьезно бельгийцы готовы бороться за первую строчку. Еще одна неудача, которая вполне может произойти в ближайшей игре, с большой долей вероятности лишит их надежд на путевку в плей-офф. И чем они тогда будут заниматься в сентябрьской серии поединков?

Ориентировочные составы


Польша: Щесны – Берешински, Глик, Беднарек, Кэш – Журковски, Крыховяк – Залевски, Зьелински, Франковски – Левандовски.

Бельгия: Кастеельс – Дендонкер, Альдервейрельд, Вертонген – Т. Азар, Тилеманс, Салемакерс, Ванакен – Э. Азар, Батшуайи, Прат.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке бельгийцы победят, но будут более скромны. Нашей ставкой будет позиция – Бельгия победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.55 по линии Parimatch.

14 июня, вторник

Польша – Бельгия
Варшава. «Народовы». 21:45
Арбитр: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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