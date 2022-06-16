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  4. Польша – Бельгия – 0:1. Батшуайи забил красиво. Видео гола и обзор матча
Лига наций
Польша
14.06.2022, FT 0 : 1
Бельгия
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Лига наций
16 июня 2022, 06:01 | Обновлено 16 июня 2022, 07:05
369
0

Польша – Бельгия – 0:1. Батшуайи забил красиво. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

16 июня 2022, 06:01 | Обновлено 16 июня 2022, 07:05
369
0
Польша – Бельгия – 0:1. Батшуайи забил красиво. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 4-м туре Лиги наций сборная Бельгии в гостях выиграла у Польши (1:0).

Единственный гол на 16-й минуте забил форвард Миши Батшуайи.

Польша – Бельгия – 0:1. Батшуайи принес победу. Видео гола и обзор матча

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
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Лига наций видео голов и обзор сборная Польши по футболу сборная Бельгии по футболу Миши Батшуайи
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Источник Sport.ua
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