Лига наций16 июня 2022, 06:01 | Обновлено 16 июня 2022, 07:05
369
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Польша – Бельгия – 0:1. Батшуайи забил красиво. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
16 июня 2022, 06:01 | Обновлено 16 июня 2022, 07:05
369
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В 4-м туре Лиги наций сборная Бельгии в гостях выиграла у Польши (1:0).
Единственный гол на 16-й минуте забил форвард Миши Батшуайи.
Польша – Бельгия – 0:1. Батшуайи принес победу. Видео гола и обзор матча
События матча
16’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
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