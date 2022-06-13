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  4. Швейцария – Португалия – 1:0. Видео гола Сеферовича и обзор матча
Лига наций
Швейцария
12.06.2022, FT 1 : 0
Португалия
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Лига наций
13 июня 2022, 01:10 | Обновлено 13 июня 2022, 01:22
71
0

Швейцария – Португалия – 1:0. Видео гола Сеферовича и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

13 июня 2022, 01:10 | Обновлено 13 июня 2022, 01:22
71
0
Швейцария – Португалия – 1:0. Видео гола Сеферовича и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июня прошли матчи 4-го тура Лиги наций. 

Швейцария набрала первые очки, переиграв Португалию (1:0) за счет быстрого гола уже на 1-й минуте.

У португальцев Криштиану Роналду по решению тренера не был включен в заявку на матч.

Лига наций A. 4-й тур, 12 июня

21:45. Швейцария – Португалия – 1:0

Гол: Сеферович, 1.

События матча

1’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Швейцария).
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Источник Sport.ua
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