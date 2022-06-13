12 июня прошли матчи 4-го тура Лиги наций.

Швейцария набрала первые очки, переиграв Португалию (1:0) за счет быстрого гола уже на 1-й минуте.

У португальцев Криштиану Роналду по решению тренера не был включен в заявку на матч.

Лига наций A. 4-й тур, 12 июня

21:45. Швейцария – Португалия – 1:0

Гол: Сеферович, 1.