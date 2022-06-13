Лига наций
12.06.2022, FT 1 : 0
Лига наций13 июня 2022, 01:10 | Обновлено 13 июня 2022, 01:22
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Швейцария – Португалия – 1:0. Видео гола Сеферовича и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
13 июня 2022, 01:10 | Обновлено 13 июня 2022, 01:22
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12 июня прошли матчи 4-го тура Лиги наций.
Швейцария набрала первые очки, переиграв Португалию (1:0) за счет быстрого гола уже на 1-й минуте.
У португальцев Криштиану Роналду по решению тренера не был включен в заявку на матч.
Лига наций A. 4-й тур, 12 июня
21:45. Швейцария – Португалия – 1:0
Гол: Сеферович, 1.
События матча
1’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Швейцария).
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