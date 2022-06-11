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Лига наций
11 июня 2022, 15:29 | Обновлено 11 июня 2022, 15:34
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Швейцария - Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Роналду и Ко попробуют во второй раз обыграть швейцарцев

11 июня 2022, 15:29 | Обновлено 11 июня 2022, 15:34
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Швейцария - Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 июня, в Женеве на арене «Стад де Женев» состоится матч 4-го тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 2 Лиги А, в котором сборная Швейцарии примет команду Португалии. Стартовый свисток 37-летнего арбитра из Хорватии Франа Йовича прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Швейцария

Команда Мурата Якина после трех проведенных встреч в нынешней кампании Лиги наций занимает последнее место в своем квартете. На ее счету лишь один забитых гол и сразу семь пропущенных. Как итог, Швейцария имеет в пассиве ноль очков, проиграв трижды.

В первой игре альпийцы на выезде уступили команде Чехии – 1:2. Затем их постигло крупное разочарование в выездном матче с португальцами – 0:4. После этого уже в родных стенах «нати» на своем поле не справились с Испанией и проиграли со счетом 0:1.

Португалия

Подопечные Фернандо Сантуша располагаются на противоположном полюсе таблицы группы 2 Дивизиона А, нежели швейцарцы. Они в трех поединках набрали 7 очков, и имеют перевес в два пункта над испанской сборной, которая идет второй.

В стартовой игре розыгрыша Португалия в соседском противостоянии с Испанией довольствовалась ничьей – 1:1. Далее последовала убедительная победа дома над Швейцарией (4:0), и комфортный выигрыш также на своем поле у сборной Чехии – 2:0.

Ориентировочные составы

Швейцария: Зоммер – Видмер, Шер, Фрай, Родригес, Соу, Джака, Штеффен, Шакири, Цубер, Эмболо.

Португалия: Диогу Кошта – Канселу, Пепе, Данилу, Мендеш, Отавио, Уильям Карвалью, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Роналду, Диогу Жота.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.18 по линии Parimatch.

12 июня, воскресенье

Швейцария - Португалия
Женева. «Стад де Женев». 21:00
Арбитр: Фран Йович (Хорватия)
ТВ-трансляция - Футбол 1
Прогноз Sport.ua – 0:1
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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