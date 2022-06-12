Испания – Чехия, Швейцария – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций.

Вечером – два поединка в Лиге A: Испания – Чехия, Швейцария – Португалия.

У португальцев Криштиану Роналду не включен в заявку на матч.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

21:45. Испания – Чехия [Футбол 2]

21:45. Швейцария – Португалия [Футбол 1]

Лига наций B

19:00. Норвегия – Швеция – 3:2

Голы: Холанд, 10, 54 (пен), Сорлот, 77 – Форсберг, 62, Дьокереш, 90+5.

21:45. Словения – Сербия

Лига наций C

16:00. Северная Ирландия – Кипр – 2:2

Голы: Макнейр, 71, Эванс, 90+4 – Какулис, 32, 51.

19:00. Грузия – Болгария – 0:0

19:00. Северная Македония – Гибралтар – 4:0

Голы: Барди, 4, Миовски, 14, 16, Чурлинов, 31.

21:45. Греция – Косово

Лига наций D