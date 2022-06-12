Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Чехия, Швейцария – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций
Испания
59 1 : 0
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
12 июня 2022, 21:40 | Обновлено 12 июня 2022, 21:49
1336
0

Испания – Чехия, Швейцария – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 12 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций

12 июня 2022, 21:40 | Обновлено 12 июня 2022, 21:49
1336
0
Испания – Чехия, Швейцария – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду не включен в заявку на матч

12 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций.

Вечером – два поединка в Лиге A: Испания – Чехия, Швейцария – Португалия.

У португальцев Криштиану Роналду не включен в заявку на матч.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45. Испания – Чехия [Футбол 2]
  • 21:45. Швейцария – Португалия [Футбол 1]

Лига наций B

  • 19:00. Норвегия – Швеция – 3:2

Голы: Холанд, 10, 54 (пен), Сорлот, 77 – Форсберг, 62, Дьокереш, 90+5.

  • 21:45. Словения – Сербия

Лига наций C

  • 16:00. Северная Ирландия – Кипр – 2:2

Голы: Макнейр, 71, Эванс, 90+4 – Какулис, 32, 51.

  • 19:00. Грузия – Болгария – 0:0
  • 19:00. Северная Македония – Гибралтар – 4:0

Голы: Барди, 4, Миовски, 14, 16, Чурлинов, 31.

  • 21:45. Греция – Косово

Лига наций D

  • 21:45. Мальта – Сан-Марино
📺 Видеотрансляция

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания.
По теме:
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Два гола и ассист Холанда. Норвегия переиграла Швецию и укрепила лидерство
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Франция – Хорватия
сборная Испании по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций сборная Португалии по футболу сборная Швейцарии по футболу смотреть онлайн Криштиану Роналду
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Футбол | 12 июня 2022, 11:40 14
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм

Обозреватель Sport.ua итожит разгромную победу сборной Украины над Арменией

Трансфер Маркоса Антонио из Шахтера в Лацио задерживается
Футбол | 12 июня 2022, 21:46 0
Трансфер Маркоса Антонио из Шахтера в Лацио задерживается
Трансфер Маркоса Антонио из Шахтера в Лацио задерживается

Бразилец прибудет в столицу Италии не ранее 20 июня

Цуренко успешно преодолела квалификационный барьер в Бирмингеме
Теннис | 12.06.2022, 15:50
Цуренко успешно преодолела квалификационный барьер в Бирмингеме
Цуренко успешно преодолела квалификационный барьер в Бирмингеме
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Футбол | 12.06.2022, 10:43
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Роман ЯРЕМЧУК: «Голы – это не работа Малиновского»
Клуб Реброва сделал Шахтеру официальное предложение по Педриньо
Футбол | 12.06.2022, 14:06
Клуб Реброва сделал Шахтеру официальное предложение по Педриньо
Клуб Реброва сделал Шахтеру официальное предложение по Педриньо
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
11.06.2022, 17:58 24
Футбол
ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
10.06.2022, 20:37 2
Война
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
11.06.2022, 18:50 5
Футбол
Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
12.06.2022, 02:48 6
Бокс
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
12.06.2022, 04:34
Другие виды
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
12.06.2022, 07:25
Хоккей
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
11.06.2022, 22:11
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
10.06.2022, 17:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем