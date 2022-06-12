Испания – Чехия, Швейцария – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 12 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций
12 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций.
Вечером – два поединка в Лиге A: Испания – Чехия, Швейцария – Португалия.
У португальцев Криштиану Роналду не включен в заявку на матч.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45. Испания – Чехия [Футбол 2]
- 21:45. Швейцария – Португалия [Футбол 1]
Лига наций B
- 19:00. Норвегия – Швеция – 3:2
Голы: Холанд, 10, 54 (пен), Сорлот, 77 – Форсберг, 62, Дьокереш, 90+5.
- 21:45. Словения – Сербия
Лига наций C
- 16:00. Северная Ирландия – Кипр – 2:2
Голы: Макнейр, 71, Эванс, 90+4 – Какулис, 32, 51.
- 19:00. Грузия – Болгария – 0:0
- 19:00. Северная Македония – Гибралтар – 4:0
Голы: Барди, 4, Миовски, 14, 16, Чурлинов, 31.
- 21:45. Греция – Косово
Лига наций D
- 21:45. Мальта – Сан-Марино
События матча
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