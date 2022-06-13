Лига наций13 июня 2022, 00:51 | Обновлено 13 июня 2022, 01:23
40
0
Испания – Чехия – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
13 июня 2022, 00:51 | Обновлено 13 июня 2022, 01:23
40
0
12 июня прошли матчи 4-го тура Лиги наций.
Испания дома уверенно обыграла Чехию (2:0) и лидирует в группе A2 (8 очков).
Лига наций A. 4-й тур, 12 июня
21:45. Испания – Чехия – 2:0
Голы: Солер, 24, Сарабия, 75.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Испания).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июня 2022, 22:05 1
Смотрите 12 июня в 18:00 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21
Бокс | 12 июня 2022, 20:15 1
Украинец обратился к бывшему американскому боксеру
Футбол | 12.06.2022, 14:06
Футбол | 12.06.2022, 23:45
Футбол | 12.06.2022, 10:43
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.06.2022, 08:30 20
11.06.2022, 11:44 9
12.06.2022, 04:34
11.06.2022, 22:11
11.06.2022, 15:25 1
12.06.2022, 06:10 4
11.06.2022, 21:20
11.06.2022, 10:42