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  4. Испания – Чехия – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Испания
12.06.2022, FT 2 : 0
Чехия
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Лига наций
13 июня 2022, 00:51 | Обновлено 13 июня 2022, 01:23
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0

Испания – Чехия – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

13 июня 2022, 00:51 | Обновлено 13 июня 2022, 01:23
40
0
Испания – Чехия – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июня прошли матчи 4-го тура Лиги наций. 

Испания дома уверенно обыграла Чехию (2:0) и лидирует в группе A2 (8 очков).

Лига наций A. 4-й тур, 12 июня

21:45. Испания – Чехия – 2:0

Голы: Солер, 24, Сарабия, 75.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Испания).
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Источник Sport.ua
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