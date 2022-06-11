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Лига наций
Испания
12.06.2022 21:45 - : -
Чехия
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Лига наций
11 июня 2022, 17:01 | Обновлено 11 июня 2022, 17:17
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Испания - Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Испанцы должны отыграться дома за ничью 2:2 на выезде

11 июня 2022, 17:01 | Обновлено 11 июня 2022, 17:17
50
0
Испания - Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
UEFA / автор неизвестен

В воскресенье, 12 июня, в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» состоится матч 4-го тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 2 Лиги А, в котором сборная Испании примет команду Чехии. Стартовый свисток 45-летнего арбитра из Турции Джюнейта Чакира прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда Луиса Энрике в нынешнем розыгрыше Лиги наций взяла старт без побед. В премьерной игре турнира она на своем поле разошлась миром с Португалией – 1:1. В следующем туре испанцы нанесли визит Чехии, но также не смогли выиграть – ничья 2:2. Лишь в третьей игре кампании Испания смогла разменять ноль в графе побед. Она на выезде с минимальным преимуществом справилась со Швейцарией – 1:0.

Имея в активе 5 очков из девяти возможных, фурия роха в настоящий момент в таблице квартета 2 Дивизиона А Лиги наций занимает вторую позицию. Лидирует, напомним, команда Португалии, у которой 7 пунктов. За испанцами идут чехи (4 балла) и швейцарцы (0).

Чехия

«Народная команда» Ярослава Шилгавы вкатилась в текущий розыгрыш Лиги наций на хорошем темпе. Начала она с победы дома со счетом 2:1 над Швейцарией, после чего удачно приняла на своем поле предстоящего соперника – команду Испании, сумев поделить с ней очки – 2:2.

Разочарование чехи пережили в третьем матче. Нанеся визит португальцам, они потерпели поражение со счетом 0:2. Эта неудача и смазала общие положительные впечатления от успешного старта сборной Чехии в нынешнем турнире. В таблице группы чехи, как уже отмечалось, нынче третьи.

Ориентировочные составы

Испания: Симон – Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Альба, Гави, Бускетс, Льоренте, Сарабия, Ферран Торрес, Мората.

Чехия: Вацлик – Зима, Брабец, Матею, Цоуфал, Соучек, Садилек, Гавел, Лингр, Гложек, Кухта.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.31 по линии Parimatch.

12 июня, воскресенье

Испания - Чехия
Малага. «Ла Росаледа». 21:45
Арбитр: Джюнейт Чакир (Турция)
ТВ-трансляция - Футбол 2
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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