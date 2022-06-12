Лига наций12 июня 2022, 05:30 |
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Ирландия – Шотландия – 3:0. Разгром в Дублине. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги наций
12 июня 2022, 05:30 |
160
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В поединке группы В1 Лиги наций Ирландия на своем поле разгромила Шотландию со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Обафеми (Ирландия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Трой Пэрротт (Ирландия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алан Браун (Ирландия).
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