Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирландия – Шотландия – 3:0. Разгром в Дублине. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Ирландия
11.06.2022, FT 3 : 0
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
12 июня 2022, 05:30 |
160
0

Ирландия – Шотландия – 3:0. Разгром в Дублине. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций

12 июня 2022, 05:30 |
160
0
Ирландия – Шотландия – 3:0. Разгром в Дублине. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке группы В1 Лиги наций Ирландия на своем поле разгромила Шотландию со счетом 3:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Обафеми (Ирландия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Трой Пэрротт (Ирландия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алан Браун (Ирландия).
По теме:
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
Саутгейт и Манчини пожаловались на нереализацию в матче Англия – Италия
Венгрия – Германия – 1:1. Очередная ничья Бундестима. Видео голов и обзор
сборная Ирландии по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину
Футбол | 11 июня 2022, 11:44 9
ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину
ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11 июня 2022, 18:50 5
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

Whoscored: Караваев и Малиновский лучшие игроки матча Украина – Армения
Футбол | 12.06.2022, 02:23
Whoscored: Караваев и Малиновский лучшие игроки матча Украина – Армения
Whoscored: Караваев и Малиновский лучшие игроки матча Украина – Армения
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Футбол | 11.06.2022, 09:58
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Лига наций. Камбэк Нидерландов в матче с Польшей, ничья Бельгии и Уэльса
Футбол | 11.06.2022, 23:45
Лига наций. Камбэк Нидерландов в матче с Польшей, ничья Бельгии и Уэльса
Лига наций. Камбэк Нидерландов в матче с Польшей, ничья Бельгии и Уэльса
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
10.06.2022, 10:43 7
Футбол
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
10.06.2022, 09:56 18
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
10.06.2022, 11:08 2
Война
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
10.06.2022, 10:06 52
Футбол
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Видно, что Зеленский настроен идти до конца»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Видно, что Зеленский настроен идти до конца»
11.06.2022, 08:42 1
Футбол
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
11.06.2022, 15:36
Война
Промоутер: «Контракт на бой Усик - Джошуа подписан. Поединок в августе»
Промоутер: «Контракт на бой Усик - Джошуа подписан. Поединок в августе»
10.06.2022, 18:11
Бокс
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
11.06.2022, 07:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем