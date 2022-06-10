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Лига наций
Ирландия
11.06.2022 19:00 - : -
Шотландия
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Лига наций
10 июня 2022, 21:35 |
198
0

Ирландия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

У наших соперников по группе запланировано региональное дерби

10 июня 2022, 21:35 |
198
0
Ирландия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 июня, в Дублине на стадионе «Авива Стэдиум» состоится матч третьего тура Лиги наций УЕФА, в котором сыграют в рамках лиги B1 Ирландия и Шотландия. Стартовый свисток рефери Марко Ди Белло из Бриндизи (Италия) прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Ирландия


Матч против сборной Украины несколькими днями ранее показал, что для коллектива Стивена Кенни еще далеко не все потеряно в плане борьбы в текущем розыгрыше Лиги наций. С другой стороны, сразу два поражения на старте серьезно ограничивают возможности Ирландии в дальнейшем. Неуступчивый характер «зеленой армии» был известен нам еще задолго до того, как мы встретились с ней в очном противостоянии, однако даже его не хватает для достижения результата.

В завершении июньского цикла международных матчей ирландцам остается сыграть против принципиальных региональных соперников, а также еще раз встретиться с Украиной, что фактически не оставляет им пространства для маневра. Худший сценарий при этом достаточно очевиден – два поражения фактически обнулят шансы на продолжение борьбы за лидирующие позиции, однако любые добытые очки дадут определенные надежды.

Шотландия


У Шотландии получилось успешно стартовать в данном турнире с победы над Арменией (2:0), благодаря которой команда Стива Кларка сейчас делит лидирующую позицию квартета с нашей национальной командой. Именно против Украины, как ожидается, «тартановая армия» будет вести борьбу за выход в «элитный» дивизион, но перед очной встречей ей еще предстоит откалибровать собственные исходные координаты. Шотландцы уступили нам в отборе на чемпионат мира-2022, куда в итоге мы так и не попали, поэтому теперь хотят использовать Лигу наций для реванша.

Календарь, очевидно, им в этом будет серьезно помогать. Сыграть против «сине-желтых» предстоит только в конце сентября, в то время как дополнительные две победы дадут возможность уже точно не переживать о возможном вылете в низший дивизион. Футболисты Кларка, по понятным причинам, будут стремиться к достижению именно этого результата, но успешность этого плана ставится под сомнение тем, что мы увидели в ответственном очном противостоянии на «Хэмпден Парк».

Ориентировочные составы


Ирландия: Келлехер – Даффи, Коллинз, О’Ши – Стивенс, Хендрик, Каллен, С. Кристи – Найт, Обафеми, Робинсон.

Шотландия: Гордон – Маккена, Хендри, Мактоминей – Робертсон, Макгрегор, Макгинн, Ролстон – Р. Кристи, Адамс, Армстронг.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке соперники по группе могут организовать нам небольшой подарок. Нашей ставкой будет позиция – Шотландия не проиграет и ТМ 2.50 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

11 июня, суббота

Ирландия – Шотландия
Дублин. «Авива Стэдиум». 19:00
Арбитр: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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