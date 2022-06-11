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Лига наций
Ирландия
38 2 : 0
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
11 июня 2022, 19:00 |
1318
0

Ирландия – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июня в 19:00 поединок 3-го тура Лиги наций

11 июня 2022, 19:00 |
1318
0
Ирландия – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 июня, в Дублине на стадионе «Авива Стэдиум» состоится матч 3-го тура Лиги наций, в котором сыграют Ирландия и Шотландия.

Стартовый свисток рефери Марко Ди Белло (Италия) прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Ирландия – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Стартовые составы команд:

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Трой Пэрротт (Ирландия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алан Браун (Ирландия).
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Источник Sport.ua
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