Лига наций11 июня 2022, 19:00 |
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Ирландия – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июня в 19:00 поединок 3-го тура Лиги наций
11 июня 2022, 19:00 |
1318
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В субботу, 11 июня, в Дублине на стадионе «Авива Стэдиум» состоится матч 3-го тура Лиги наций, в котором сыграют Ирландия и Шотландия.
Стартовый свисток рефери Марко Ди Белло (Италия) прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Ирландия – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд:
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Трой Пэрротт (Ирландия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алан Браун (Ирландия).
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