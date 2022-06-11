В субботу, 11 июня, в Дублине на стадионе «Авива Стэдиум» состоится матч 3-го тура Лиги наций, в котором сыграют Ирландия и Шотландия.

Стартовый свисток рефери Марко Ди Белло (Италия) прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Ирландия – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд: