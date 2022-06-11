Группа сборной Украины. Ирландия разгромила Шотландию в Лиге наций

В группе сборной Украины в Лиге наций состоялся матч между Ирландией и Шотландией.

Сборная Ирландии сумела победить со счетом 3:0. Это первый успех национальной команды за все время участия в Лиге наций.

14 июня Ирландия сыграет против Украины, которая лидирует в группе с 6 очками после двух матчей.

Лига наций. Группа B1

Ирландия - Шотландия 3:0

Голы: Брауни, 20, Пэрротт, 28, Обафеми, 51

Ирландия: Келлехер, Брауни, Коллинс, Даффи, Иган, Макклин, Каллен, Найт (Хорихэйн, 72), Молумби (Хендрик, 84), Пэрротт (Робинсон, 85), Обафеми (Хоган, 56)

Шотландия: Гордон, Ралстон, Хендри (Гилмор, 46), Ханли, Маккенна (Соттар, 74), Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Макгинн (Армстронг, 59), Кристи (Браун, 59), Адамс (Стюарт, 59)

1. Украина - 6 (2 матча)

2. Ирландия - 3 (3)

3. Шотландия - 3 (2)

4. Армения - 3 (3)