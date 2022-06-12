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  4. Венгрия – Германия – 1:1. Очередная ничья Бундестима. Видео голов и обзор
Лига наций
Венгрия
11.06.2022, FT 1 : 1
Германия
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Лига наций
12 июня 2022, 03:58 |
37
0

Венгрия – Германия – 1:1. Очередная ничья Бундестима. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций

12 июня 2022, 03:58 |
37
0
Венгрия – Германия – 1:1. Очередная ничья Бундестима. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке группы А3 Лиги наций сборные Венгрии и Германии сыграли вничью со счетом 1:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Германия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Жолт Надь (Венгрия).
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