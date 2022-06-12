Лига наций12 июня 2022, 03:58 |
37
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Венгрия – Германия – 1:1. Очередная ничья Бундестима. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка Лиги наций
12 июня 2022, 03:58 |
37
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В поединке группы А3 Лиги наций сборные Венгрии и Германии сыграли вничью со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Германия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Жолт Надь (Венгрия).
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