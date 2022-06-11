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Лига наций
Венгрия
11.06.2022 21:45 - : -
Германия
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Лига наций
11 июня 2022, 00:47 | Обновлено 11 июня 2022, 00:48
26
0

Венгрия – Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Англия уже поплатилась за шапкозакидательство

11 июня 2022, 00:47 | Обновлено 11 июня 2022, 00:48
26
0
Венгрия – Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоится матч третьего тура Лиги наций УЕФА, в котором сыграют в рамках лиги A3 сыграют Венгрия и Германия. Стартовый свисток рефери Хосе Марии Санчеса Мартинеса из Лорки (Испания) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Венгрия


План-минимум на групповой этап команда Марко Росси благополучно выполнила, однако точно не захочет на этом останавливаться. Победа над Англией (1:0) показала, что даже заполненные детьми трибуны «Пушкаш Арены» могут оказать необходимое давление на соперника, однако и факт отсутствия желания играть в привычный футбол со стороны тогдашних гостей отрицать не стоит. На какой-то период времени Венгрия забралась на вершину турнирной таблицы, однако уже после второго тура ее оттуда сбросила Италия.

Собственно, «волшебные мадьяры» несколькими днями ранее и уступили «Скуадре Адзурре» (1:2), благодаря чему и стал возможен ее рывок на лидирующую строчку. Говорить долго о перспективах подопечных Росси в данном турнире не имеет особого смысла – если каждый из трех топ-соперников возьмется за голову, венгров быстро отправят в лигу B. Однако для этого необходимо, чтобы Англия наконец-то пришла в себя.

Германия


Кондиции команды Гарета Саутгейта в недавнем прошлом имела возможность проверить именно Германия, однако в Мюнхене упустила победу в достаточно открытом противостоянии (1:1). Для футболистов Ханса-Дитера Флика это была уже вторая кряду ничья, тогда как в стартовом матче они сыграли против Италии (1:1). В целом, как и большинство именитых сборных, «Бундестим» без особого энтузиазма принимает участие в Лиге наций, однако по внешним признакам игры немцев в последние годы всегда было сложно судить об их реальных способностях.

Последняя крупная победа Германии была датирована еще мундиалем в Бразилии в 2014 году, после чего мы увидели сразу несколько последовательных провалов от команды тогда еще Йоахима Лева, в результате чего экс-наставник и был в итоге отправлен в отставку по окончании Евро-2020. Флик свою историю пишет в неспешном темпе, однако при нем команда еще не проигрывала, и при этом квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре, но уже третий матч кряду играет вничью с одинаковым счетом. Возможно, на Венгрии эта цепочка и прервется.

Ориентировочные составы


Венгрия: Гулачи – Ланг, Орбан, Ат. Салаи – Ж. Наги, А. Наги, Вечеи, Фиоло – Собослаи, Шаллаи – Ад. Салаи.

Германия: Нойер – Раум, Рюдигер, Зюле, Клостерманн – Горецка, Киммих – Мусиала, Мюллер, Сане – Хаверц.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке немцы не наступят на те же грабли, что соперники по группе ранее. Нашей ставкой будет позиция – Германия победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 3.65 по линии Parimatch.

11 июня, суббота

Венгрия – Германия
Будапешт. «Пушкаш Арена». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Футбол 1 и видеосервис Oll.tv
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания)
Прогноз Sport.ua – 0:1
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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