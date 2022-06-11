Хертогенбос. Обидчицы украинок разыграют титул

Состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.

Обидчица Даяны Ястремской и Ангелины Калининой россиянка Екатерина Александрова добыла очередную победы и в матче за титул сразятся с Ариной Соболенко, которая на старте обыграла Катерину Байндл.

Хертогенбос. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Шелби Роджерс – 7:6(6), 6:0

Екатерина Александрова [7] – Вероника Кудерметова [6] – 6:3, 6:1