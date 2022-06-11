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WTA
11 июня 2022, 23:03 |
83
0

Хертогенбос. Обидчицы украинок разыграют титул

Шелби Роджерс не смогла

11 июня 2022, 23:03 |
83
0
Хертогенбос. Обидчицы украинок разыграют титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.

Обидчица Даяны Ястремской и Ангелины Калининой россиянка Екатерина Александрова добыла очередную победы и в матче за титул сразятся с Ариной Соболенко, которая на старте обыграла Катерину Байндл.

Хертогенбос. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] –  Шелби Роджерс – 7:6(6), 6:0
Екатерина Александрова [7] – Вероника Кудерметова [6] – 6:3, 6:1

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Вероника Кудерметова Шелби Роджерс Екатерина Александрова WTA Хертогенбос Арина Соболенко
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Источник Sport.ua
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