WTA11 июня 2022, 23:03 |
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Хертогенбос. Обидчицы украинок разыграют титул
Шелби Роджерс не смогла
11 июня 2022, 23:03 |
83
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Состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
Обидчица Даяны Ястремской и Ангелины Калининой россиянка Екатерина Александрова добыла очередную победы и в матче за титул сразятся с Ариной Соболенко, которая на старте обыграла Катерину Байндл.
Хертогенбос. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Шелби Роджерс – 7:6(6), 6:0
Екатерина Александрова [7] – Вероника Кудерметова [6] – 6:3, 6:1
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