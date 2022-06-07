Байндл проиграла Соболенко в Хертогенбосе

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№142 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.



В первом круге основы украинка проиграла Арине Соболенко (№6 WTA).

Хертогенбос. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Арина Соболенко – 4:6, 1:6

Это был третий матч теннисисток, украинка еще не выигрывала.

В следующем раунде Соболенко сыграет против Арианне Хартоно из Нидерландов (№172 WTA).