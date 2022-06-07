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  4. Байндл проиграла Соболенко в Хертогенбосе
WTA
07 июня 2022, 16:53 | Обновлено 07 июня 2022, 16:54
78
0

Байндл проиграла Соболенко в Хертогенбосе

Катерина сумела составить конкуренцию соперницу только в первом сете

07 июня 2022, 16:53 | Обновлено 07 июня 2022, 16:54
78
0
Байндл проиграла Соболенко в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№142 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
 
В первом круге основы украинка проиграла Арине Соболенко (№6 WTA). 

Хертогенбос. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Арина Соболенко – 4:6, 1:6

Это был третий матч теннисисток, украинка еще не выигрывала.

В следующем раунде Соболенко сыграет против Арианне Хартоно из Нидерландов (№172 WTA).

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Источник Sport.ua
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