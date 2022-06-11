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  4. Бирмингем. Цуренко вышла в финал квалификации
WTA
11 июня 2022, 18:14 | Обновлено 11 июня 2022, 22:38
726
2

Бирмингем. Цуренко вышла в финал квалификации

Украинка обыграла Эмили Эпплтон

11 июня 2022, 18:14 | Обновлено 11 июня 2022, 22:38
726
2
Бирмингем. Цуренко вышла в финал квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме (Англия).

В полуфинале квалификации украинка в двух сетах обыграла хозяйку кортов Эмили Эпплтон. Матч продолжался 1 час и 27 минут, и прерывался из-за дождя.

Квалификация. 1/2 финала

Леся Цуренко (Украина, 4) – Эмили Эпплтон (Великобритания) – 6:4, 6:4

В финале квалификации Цуренко сыграет с победителем матча Эмина Бектас – Фернанда Контрерас Гомес.

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Леся Цуренко Эмили Эпплтон WTA Бирмингем
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Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Жалюгідна гра.
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Александр Ад
до дощу програвала 2-3
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