Бирмингем. Цуренко узнала первую соперницу в квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) выступит в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Украинка получила четвертый номер посева в отборе и в полуфинале квалификации сразится против малоизвестной британки Эмили Эпплтон (№942 WTA) , которая получила wild card от организаторов.

Лучший результат Леси в Бирмингеме – четвертьфинал в 2018 году. Остальные пять участий заканчивались после первого же матча.

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