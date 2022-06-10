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  4. Бирмингем. Цуренко узнала первую соперницу в квалификации
WTA
10 июня 2022, 23:56 |
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0

Бирмингем. Цуренко узнала первую соперницу в квалификации

Леся стартует матчем против местной теннисистки

10 июня 2022, 23:56 |
40
0
Бирмингем. Цуренко узнала первую соперницу в квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) выступит в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Украинка получила четвертый номер посева в отборе и в полуфинале квалификации сразится против малоизвестной британки Эмили Эпплтон (№942 WTA) , которая получила wild card от организаторов.

Лучший результат Леси в Бирмингеме – четвертьфинал в 2018 году. Остальные пять участий заканчивались после первого же матча.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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