WTA10 июня 2022, 23:56 |
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Бирмингем. Цуренко узнала первую соперницу в квалификации
Леся стартует матчем против местной теннисистки
10 июня 2022, 23:56 |
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) выступит в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
Украинка получила четвертый номер посева в отборе и в полуфинале квалификации сразится против малоизвестной британки Эмили Эпплтон (№942 WTA) , которая получила wild card от организаторов.
Лучший результат Леси в Бирмингеме – четвертьфинал в 2018 году. Остальные пять участий заканчивались после первого же матча.
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